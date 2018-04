Staatssecretaris Blokhuis openhartig over overlijden dochter Julia (18)

Eind februari werd de 18-jarige dochter van staatssecretaris Paul Blokhuis met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege zeer ernstige uitvalsverschijnselen. Een paar dagen later overleed het meisje. Een maand later vertelt Blokhuis voor het eerst over deze heftige periode.

“We zijn steeds bij haar geweest, hebben gebeden en gezongen. Maar ze is niet beter geworden”, vertelt Blokhuis in een openhartig interview met de Volkskrant. Blokhuis kwam net thuis na een dienstreis in het Caribisch gebied. “Julia was er ook. Zij had al een tijdje last van haar oog, was naar de oogarts geweest. Ze konden het niet goed duiden maar ze kreeg medicatie. Toen ik thuis kwam was er niets aan haar te merken, maar waarschijnlijk waren de oogklachten het begin van de ellende.”

Heel veel pech

Binnen een dag voelde Julia haar linkerarm niet meer en werd ze opgenomen in het ziekenhuis. “Ze ging heel snel achteruit. De artsen kregen er geen greep op”, vertelt Blokhuis in het interview. Julia is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. “Wie het krijgt, heeft pech, heel veel pech”, kan haar vader daar over zeggen.

Steun

Blokhuis zegt veel steun gehad te hebben van zijn collega’s, die ook aanwezig waren bij de begrafenis. Ook heeft hij veel aan zijn geloof, maar het verlies valt zwaar. “Natuurlijk zijn we intens verdrietig en huilen we om de haverklap”, zegt hij. Inmiddels is hij weer aan het werk, maar deelt hij zijn dagen anders in. Hij begint ’s ochtends wat later en gaat wat eerder naar huis om het nog even wat rustiger aan te doen.

Het hele interview met Blokhuis lees je hier. Hij vertelt onder andere hoeveel de kerk voor hem betekent.

Voor altijd onze lieve Julia pic.twitter.com/t9nD7csp9o — Paul Blokhuis (@PaulBlokhuis) 27 februari 2018

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP.