Grappig: er lopen twee keer zoveel blonde vrouwen als mannen rond

Een vrouw blijkt dubbel zoveel kans te hebben op een blonde coupe als een man. Terwijl mannen drie keer zo vaak zwarte lokken hebben. Waarom is dit eigenlijk?

Genen

Er zijn tijdens een studie van de Londense universiteit Kings College 124 nieuwe genen ontdekt, die een grote rol spelen bij het bepalen van de haarkleur bij mensen. Ook is gebleken dat in Europa dubbel zoveel blonde vrouwen zijn als mannen. Terwijl de kans dat je uiteindelijk zwart haar krijgt, drie keer zo groot is bij mannen als bij vrouwen. Het wordt een ‘intrigerend mysterie’ genoemd. Er is namelijk nog geen wetenschappelijke verklaring voor. Al hebben de onderzoekers wel zo hun ideeën.

Verdwijnen

Vrouwen zouden evenveel kans hebben om een blonde zoon te krijgen als een blonde dochter. Maar blijkbaar kan de haarkleur na de geboorte nog veranderen. Bij jongens komt dit vaker voor en bij meisjes veel minder. De onderzoeker geeft daarnaast aan dat door middel van testen op muizen is aangetoond dat stress, hormonen en bepaalde chemicaliën de haarkleur ook kunnen beïnvloeden.

Meer succes

Maar het zou ook kunnen liggen aan het feit dat blond haar een voordeel kan opleveren bij de vrouwen. “Evolutionair gezien zou het een voordeel kunnen opleveren om als vrouw blond te zijn, omdat dames met lichte lokken vaak meer succes hebben bij het mannelijk geslacht”, beweert hoofdonderzoeker Tim Spector. “Voor mannen geldt dan weer het omgekeerde en liggen donkere types beter in de markt.” Maar om dit zeker te weten, moet er meer onderzoek gedaan worden.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock