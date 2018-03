Lollige reacties op blooper-aflevering van De Luizenmoeder stromen binnen

Niemand in Nederland krijgt genoeg van de Luizenmoeder. Ook niet van de blooper-aflevering.

Op Twitter wordt er weer veel gesproken over de hitserie. Gelukkig komt er een tweede seizoen met juf Ank, Hannah en schooldirecteur Anton. In 2019 kunnen we genieten van het tweede seizoen. Het is van NPO het 3e best bekeken programma ooit.

En de ene na de andere grappige opmerking vliegt je om de oren:

“Jij bent wel de laatste die ik in de kast had verwacht”😂 #DeLuizenmoeder — Jess (@JaneDoesome) 18 maart 2018

#DeLuizenmoeder afspreken in de Natte Otter Waar anders — Bas (@PBRavensberg) 18 maart 2018

Die vallende rat bij #DeLuizenmoeder Ik voel kamervragen aankomen 😄 — Meneer Zwaan (@karelzwaanblog) 18 maart 2018

Piens poes wappert niet. GOUD 😂 #DeLuizenmoeder — Sanne (@SannePloeg) 18 maart 2018

Haha een heel stuk over Bradley die nooit te zien was #DeLuizenmoeder #luizenmoeder — Joey (@Dance19834) 18 maart 2018

Er staat een paard in m’n kantoor. Wil jij m’n kantoor opruimen; er staat nog een pony…. uhh geloof dat het een ezel is 👋🏻😂 #DeLuizenmoeder — Maartje Bakker (@MCQBakker) 18 maart 2018

#DeLuizenMoeder #luizenmoeder Anton vraagt of Ank-y de ezel terug wil brengen naar de kinderboerderij… Juf Ank: “Ik ben Ank,geen Anky en ook geen gekke Henkie.” Raap me op! !!!! 😂😂😂😂😂 — 💋 Marloes 💋 (@Ohjekker) 18 maart 2018

Heerlijk dat gelach tussendoor:

Wanneer je mede-acteurs niet kunnen stoppen met lachen terwijl jij er net lekker in zit. #deluizenmoeder #luizenmoeder pic.twitter.com/qMmig1TODX — Tim Schaap (@timmieschaap) 18 maart 2018

Ik heb respect voor deze geluidsjongen die ondanks alle hilarische grappen stil kan lachen. #deluizenmoeder #luizenmoeder pic.twitter.com/DGbqas0WBi — Tim Schaap (@timmieschaap) 18 maart 2018

Bron & Beeld: Twitter