Blue Ivy reageert zó op blote dans van haar wereldberoemde moeder Beyoncé

Als je moeder een beroemde zangeres is, zou je denken dat je dat als dochter erg leuk vindt. Maar Blue Ivy kan niet alles wat haar moeder Beyoncé doet waarderen.

Zo kijkt ze liever niet naar een optreden van haar halfnaakte moeder, blijkt uit een filmpje dat viral gaat.

Wulpse mama

Als de koningin van de shows optreedt, dan trekt ze over het algemeen niet veel kleding uit de kast. Beyoncé’s stijl is vaak bloot. Iets waar kleuter Blue Ivy niet erg blij van wordt. Als ze haar moeder wulps over het podium ziet schudden met haar billen, wordt het haar teveel en duikt ze weg.

Arme Blue, het is ook wat, zo’n ‘gekke moeder’ hebben:

Bron: Instagram. Beeld: ANP