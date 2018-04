Grappig verhaal over blunderende prinses Beatrix in de keuken naar buiten gebracht

Dat ook prinses Beatrix maar een mens is, blijkt uit een verhaal uit de tijd dat haar zoons nog jong waren. In die tijd zou de prinses namelijk een ‘blunder’ hebben gemaakt bij een buitenlandse gast.

De prinses werd volgens schrijver en historicus Coos Huijsen voor het blok gezet toen prins Claus spontaan de burgemeester van Leningrad uitnodigde voor het eten. Net op de dag dat Beatrix de kok vrij had gegeven omdat een van de jongens jarig was en kip met patat en appelmoes wilde eten, schrijft historicus Huijsen in zijn column. Huijsen sprak de koningin en een aantal mensen die dichtbij haar staan ruim tien jaar geleden toen hij een boek over haar schreef. Dit verhaal heeft het boek nooit gehaald.

Onvergetelijke avond

“Prinses Beatrix was in de stress: het was weekend, ze had het personeel vrijgegeven, een van de prinsjes was jarig en daarom bestond de maaltijd uit kip, frites en appelmoes. Een gast kon je dit echt niet voorzetten, vond zij.” Uiteindelijk wist prins Claus haar te overtuigen en werd het een onvergetelijke avond. De schrijver wilde het verhaal graag in het boek vertellen omdat het een hele andere kant van het gezin laat zien, maar op advies van deskundigen heeft hij het toentertijd toch maar uit het boek gelaten.

Bron: Gaykrant, Beeld: ANP.