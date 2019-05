Deze blush bestaat al 20 jaar én is Meghan Markles grote favoriet

Al nachten achtereen slecht geslapen? Een beetje blush op de appeltjes van je wangen en je ziet er niks meer van.

We vermoeden dan ook dat Meghan Markle de komende tijd dankbaar gebruik zal maken van haar favoriete blush. Dat is de kleur ‘Orgasm’ van Nars. In een interview met het magazine Allure verklapte de royal jaren geleden dat ze groot fan is van het product. “Ik gebruik het zowel op beeld als privé omdat het je een mooie gloed geeft die van binnenuit lijkt te komen.” Komt dus allemaal uit een potje, maar daar gaat het niet om.

Gouden gloed

Je kunt de blush met recht een iconisch product noemen. Het bestaat al 20 jaar en is zo ontworpen dat de kleur iedereen goed staat. Het is een perzikachtige kleur met een licht gouden gloed – en dan ook nog eens niet al te dekkend, waardoor het resultaat altijd natuurlijk oogt. Als je net zo wilt stralen als Meghan, weet je wat je te doen staat: hier kun je de blush kopen.

Het genie achter de blush is Francois Nars. Hij vindt dat vrouwen hun natuurlijke schoonheid moeten omarmen en demonstreert in dit boek precies hoe je dat dan aanpakt:

Bron: Whowhatwear.com. Beeld: ANP