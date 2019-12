Van 2010 naar 2020: dit waren de mooiste BN'er-bruiloften van de afgelopen 10 jaar

2019 telt nog maar 2 weken. We nemen dan niet alleen afscheid van dit jaar, maar gaan ook een nieuw decennium in. Van 2010 naar 2020. Een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen 10 jaar. Waarin veel bekende stellen elkaar het ja-woord gaven.

Het was een liefdevol decennium als je kijkt naar alle bruiloften die er plaats hebben gevonden. Met bruiloften in binnen- én buitenland, grote en kleine feesten was het een mooie tijd:

Wesley Sneijder & Yolanthe Cabau – juli 2010

Renate Verbaan & Winston Gerschtanowitz – juli 2010

Daan Schuurmans & Bracha van Doesburgh – 2011

Jim Bakkum & Bettina Holwerda – juni 2011

Dit bericht bekijken op Instagram Mwah. 🤵🏻💋👰🏼 #6yearanniversary Een bericht gedeeld door J I M B A K K U M (@jimbakkum) op 10 Jun 2017 om 12:20 (PDT)

Simon & Annemarie Keizer – mei 2012

Dit bericht bekijken op Instagram ♥️ 👰🏼🎩#maythisbeaneverlastinglovestory #6yearsmrandmrs #weddingmemories Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 12 Mei 2018 om 10:50 (PDT)

Chantal Janzen & Marco Geeratz – december 2014

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️London, 11-12-2014 Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 11 Dec 2019 om 11:09 (PST)

Patty Brard & Antoine van de Vijver – 2014

Dit bericht bekijken op Instagram Trouwdag in ibiza! #happy #anniversary off to THE Island! Een bericht gedeeld door Patty Brard (@pattybrard) op 25 Sep 2016 om 11:57 (PDT)

Wendy van Dijk & Erland Galjaard – september 2014

Nicolette van Dam & Bas Smit – zomer 2015

Lieke van Lexmond – juni 2016

Nick & Kirsten Schilder – juli 2016

Dit bericht bekijken op Instagram #justmarried #Ibiza #love Een bericht gedeeld door Nick Schilder (@nickschilder) op 8 Jul 2016 om 11:37 (PDT)

Johnny de Mol & Anouk van Schie – oktober 2018

Katja Schuurman & Freek van Noortwijk – zomer 2019

Beeld: iStock, Instagram