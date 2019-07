Déze BN'er was de trouwambtenaar op het huwelijk van Katja en Freek

Katja Schuurman en Freek van Noort stapten zo’n 2 weken geleden samen in het huwelijksbootje. Ze blikken terug op deze mooie dag en verklappen een leuk weetje.

De tortelduifjes zijn namelijk getrouwd door een bekende.

Mooie woorden

“Simpelweg gelukkig in een tipidorp… Bedankt Ramona (uit Say yes to the dress, red.) en Fred (van Leer, red.) voor het vinden van mijn perfécte jurk! En liefste Femke, mijn mooie vriendin, dank je wel voor je lieve, ontroerende, doortastende én geestige woorden tijdens onze ceremonie. Ik hou van je”, schrijft Katja bij een paar prachtige kiekjes van hun bruiloft.

Kralenketting

Met Femke doelt Katja op niemand minder dan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die op de foto te zien is. Zij maakte als trouwambtenaar het plaatje compleet. Katja is haar ontzettend dankbaar voor de mooie woorden. Femke draagt de bekende kleurrijke kralenketting. Eberhard van der Laan, de overleden burgemeester van Amsterdam, droeg deze ketting ook meerdere keren.

