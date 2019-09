Déze BN'ers kun je op je bruiloft inhuren als trouwambtenaar

Een bekende Nederlander als trouwambtenaar op je bruiloft. Denk je dan: ja, dat wil ik? Dan heb je geluk, want je kunt nu verschillende BN’ers inhuren om jouw huwelijk te sluiten.

Anouk Smulders, Dennis van der Geest, Dennis Weening, Ellie Lust en zangeres Do gaan aan de slag als trouwambtenaar. Samen met Jörgen Raymann en Irene Moors hebben ze zich verenigd op het platform Celebabs.

Advertentie

Perfecte plaatje

Celebabs is een platform dat bruidsparen in contact brengt met bekende Nederlanders die tegen betaling hun trouwceremonie kunnen leiden. De bruidsparen mogen uiteraard zelf kiezen welke BN’er in het perfecte plaatje past voor hun grote dag.