Deze bekende Nederlandse vrouwen durven het aan: géén make-up

Dionne Stax, Isa Hoes, Angela Groothuizen, Wende Snijders… Allemaal gingen ze voor de camera zonder een spoortje make-up. Dat deden ze na een oproep van zanger Dotan.

Volgens Dotan laten we ons niet meer zo makkelijk van onze kwetsbare kant zien op social media. Het is alleen nog het perfecte plaatje, met bijbehorend perfect praatje. En dat is zonde, want wie zijn we nog écht?

BEKIJK OOK: Wat gebeurt er eigenlijk als je helemaal geen make-up meer draag? Libelle’s Helene probeerde het een week uit, zoals je kunt zien in de video hierboven. “Vindt iedereen dan ineens dat ik erg moe uitzie? Wordt mijn huid mooier?”

#nomakeup

Vandaar dat Dotan een oproep deed om jezelf te laten zien zonder make-up, zonder filters, zonder flauwekul. Zijn expositie #insidemybones is een verzameling van die ongefilterde verhalen.

Rijksmuseum

Vanaf dit weekend hangen de foto’s, gemaakt door fotograaf Paul Bellaart, groot in het Rijksmuseum. Mét de bijbehorende ‘echte’ verhalen. Op Instagram hebben een aantal vrouwen al hun foto gedeeld. En ze zijn in één woord prachtig.

Pure, eerlijke en kwetsbare foto's en verhalen. Zullen we die eens wat vaker met elkaar gaan delen? Vanaf vandaag staan deze en vele andere foto's voor de #insidemybones expositie van @dotanmusic in het @rijksmuseum. Gaat dat zien!

Vanaf nu hang ik zo #nofilter #no makeup heel groot. @rijksmuseum met @dotanmusic e.v.a #insidemybones

Overigens doen de mannen ook mee aan de actie. Zij dragen dan misschien geen make-up, ook zij kennen de druk om je altijd van je beste kant te moeten laten zien. De foto van Paul de Leeuw is een indrukwekkend plaatje geworden.

Vanaf vandaag in het Rijks: #insidemybones. Het zou mooi zijn als jij ook een eerlijk verhaal/beeld deelt op social media. @dotanmusic

Wat een fotograaf! Zo leuk samen met @dotanmusic #insidemybones #nofilter #nomakeup

En nog één keer Angela dan, omdat ze zo leuk is. Kijk nou wat een knappe vrouw!

