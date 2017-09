BN’er deelt oud kiekje: herken jij hem?

Een bekende Nederlandse presentator en acteur heeft een foto uit de oude doos gedeeld.

En dat is altijd leuk: want wie is het? Lijkt hij nu nog op hoe hij er tóen uitzag?

Gezin

Het is dit keer niemand minder dan Johnny de Mol. “TBT met mams en broertje Kai”, schrijft hij erbij. Willeke Alberti heeft in totaal 3 kinderen. Met voetballer Søren Lerby kreeg ze in 1983 zoon Kaj Lerby. Het is dus het halfbroertje van Johnny.

TBT met mams en broertje Kai ! 😊✌🏻❤️ #tijdjegeledenhoor #celebratelife #family #tbt #littlebrother Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 7 Sep 2017 om 1:16 PDT

Zo ziet Johnny er nu uit:

In bed met @fredvanleer !! Binnenkort op zijn youtube kanaal! Het was een heerlijk nachtje… 😻😴🎉😊✌🏻❤️ #tekeermetvanleer #lieveman #gieren #schaamroodopdekakenbijfred #celebratelife #bekindalways Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 3 Sep 2017 om 11:28 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Instagram