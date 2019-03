Déze BN'er mag de douze points namens Nederland uitdelen op het Songfestival

Zanger Duncan Laurence gaat ons dit jaar vertegenwoordigen op het Songfestival. Maar naast het muzikale optreden is er altijd nog een belangrijke taak te vergeven: het uitdelen van de punten in de finale.

Die schone taak wordt aan Emma Wortelboer toevertrouwd. Zij geeft op 18 mei namens Nederland de punten in de finale van de zangwedstrijd. Dat maakte de BNNVARA-presentatrice dinsdagavond bekend in De wereld draait door.

Waylon

Emma heeft al enkele maanden onder de noemer ‘#EMMAdouzepoints’ een eigen rubriek in DWDD waarin ze probeerde haar wens uit te laten komen. Zo was eerder te zien dat Waylon, de Nederlandse inzending van vorig jaar, geen interesse had in het weggeven van de punten. De afgelopen drie jaar gaf steeds de deelnemer van het jaar daarvoor de punten in de finale.

Bookmakers

Namens Nederland doet Duncan Laurence dit jaar in Tel Aviv dus mee met het Songfestival. Hij presenteerde vorige week zijn lied Arcade en staat sindsdien stijf bovenaan bij de bookmakers. Wij hebben alle vertrouwen in een goed resultaat, maar Duncan moet zich eerst nog wel weten te plaatsen voor de finale.

