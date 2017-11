BN'er deelt foto van vroeger: zie jij wie het is?

Op de Libelle-redactie smullen we van foto’s van BN’ers toen ze nog klein waren. Het liefst zo oncharmant mogelijk.

Maar superfotogenieke throwbackkiekjes als déze zijn ook ontzettend leuk!

Ra, ra, wie is dit?

Dit knappe jochie is niemand minder dan… Fred van Leer! “Goeie blouse ook”, schrijft de 41-jarige stylist bij het kiekje op Instagram. Hoe oud Fred hier was, staat er helaas niet bij. Wij gokken een jaar of 14.

Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 9 Nov 2017 om 7:51 PST

Bron: Instagram. Beeld: Instagram