Deze BN'er gaat voor een verkleedpartij: zie jij wie dit is?

The Christmas Show is dit jaar te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam en raad eens wie daar aan meedoet?

Een BN’er die je ongetwijfeld kent, maar die voor zijn rol in de kerstshow een heel andere verschijning aanneemt.

Het is namelijk niemand minder dan Fred van Leer. Ja, ook wij hadden die niet zien aankomen. Hij speelt de rol van boze stiefzuster. ‘Morgen de eerste scriptlezing’, laat een enthousiaste Fred weten op social media. Verder spelen ook Carlo Boszhard en Buddy Vedder een rol in het kerstspektakel, waar ook in gezongen wordt.

Nou, wij zijn benieuwd naar het stuk. Mogen we langskomen, Fred?



Fred in zijn ‘normale’ outfit:

Dit bericht bekijken op Instagram Van die fotoshootdingenmetrozesokkenaanengrotestrikom 🤪 Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 6 Nov 2018 om 5:53 (PST)

Bron & Beeld: Instagram