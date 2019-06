Déze BN’er is verkozen tot de knapste man met grijs haar

Je mag best trots zijn op je zilveren lokken, vindt haarverzorgingsmerk Andrélon. Daarom hebben zij déze bekende Nederlander verkozen tot knapste man met grijs haar.

Met maar liefst 29% van de stemmen mag Barry Atsma plaatsnemen op de ‘grijze’ troon. Barry mag zichzelf de knapste BN’er met grijs haar noemen. Hij wordt op de voet gevolgd door zilveren lokken van Jan Kooijman (26,5%), Viktor Reinier (20,8%), Arie Boomsma (20,5%) en Robin van Persie (19,6%).

Positief

De meeste mensen raken in paniek wanneer ze de eerste grijze lok bij zichzelf ontdekken, maar volgens Andrélon mag het hebben van een grijze coupe juist gevierd worden. Daarom vroeg het bedrijf aan 1000 mensen wat ze van grijs haar vinden en daar kwamen verrassende resultaten uit

Zoektocht

Het grootste deel (68,1%) geeft aan grijs haar goed te vinden staan bij mannen. Mannen met zilveren lokken worden dan ook ‘stijlvol’ (29%), ‘aantrekkelijk’ (22,8%) en ‘elegant’ (20,7%) genoemd. En omdat dus duidelijk is geworden dat de mannen hun grijze coupes niet meer hoeven te verbergen onder een pet of muts, is het haarverzorgingsmerk nu op zoek naar de knapste grijze man van Nederland, kortom: ze zijn op zoek naar de Mr. Clooney van de lage landen.

Geef ‘m op!

Dus ken jij een knappe, grijze man? Geef hem dan nu op. Of het nu je partner, vriend, vader, broer, collega, oom of neefje is. Tot en met 23 juni kan er gestemd worden op alle mooie mannen en op 8 juli wordt de winnaar bekendgemaakt. Hij mag zich officieel de knapste grijze man van Nederland noemen. Deze man wordt professioneel gefotografeerd en het resultaat hiervan zal in diverse bushokjes komen te hangen.

Bron: Andrélon. Beeld: iStock, ANP