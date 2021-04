Tina en haar inmiddels 13-jarige zoon Jacob vluchtten in 2015 uit Syrië. Nu dreigen ze te worden uitgezet naar Armenië. Er is een actie gestart om de twee hier in Nederland te houden en die wordt massaal ondersteund door BN’ers.

De 31-jarige moeder en haar zoon ontvluchtten zes jaar geleden de oorlog in Syrië. Jacob had de scherven nog in zijn rug en been, van een bom die ontplofte in zijn school. Tina, die toen 26 jaar was, had gehoord van een manier om te vluchten die veiliger zou zijn dan middels een bootje op zee, namelijk via Armenië.

Jacob en Tina vluchten

Tina’s voorouders zijn Armeense christenen. De geruchten gingen dat ze met wat geld en de juiste connecties wel aan een Armeens paspoort zou kunnen komen. Hiermee dacht ze sneller een visum voor Nederland te kunnen bemachtigen. Tina’s moeder, grootouders, oom en broer hebben de Nederlandse nationaliteit en daarom wilde ze snel naar Nederland toe met haar zoon.