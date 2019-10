Deze BN'ers zijn door naar finale 'Dancing with the stars'

Zaterdagavond vond de zenuwslopende halve finale van Dancing with the stars plaats. Daarin dansten 5 BN’ers de sterren van de hemel, maar er zijn slechts 4 plekken in de finale volgende week. Een van de sterren moest de show dan ook verlaten.

Vanavond lieten BN’ers Samantha Steenwijk, Keizer, Barrie Stevens, Anouk Hoogendijk en Bibian Mentel zich weer van hun beste kant zien. Alle 5 wilden ze natuurlijk dolgraag naar de finale. Maar helaas moest er een kandidaat afvallen en dat was rapper Keizer. Qua jurypunten eindigde hij onderaan en ook de kijkers thuis konden hem niet redden. Dat betekent dat Samantha, Barrie, Anouk en Bibian volgende week in de finale te zien zijn.

Beste van de avond

De meeste punten gingen vanavond naar zangeres Samantha Steenwijk. Na haar tango kreeg ze zelfs een staande ovatie van de jury en de dans werd beloond met maar liefst 4 keer een 10. Jurylid Dan Karaty was razend enthousiast en riep tegen Samantha: “Dit was echt van een ander niveau!”

Met geluid

Voorafgaand aan de halve finale deelde RTL een hilarische video van de danssterren. Normaal hoor je tijdens de dansen alleen de muziek, maar in dit filmpje hoor je de geluiden die de dansers zelf maken tijdens de optredens. Grappig!

Beeld: RTL