Déze BN'ers konden vandaag ook de vlag uithangen voor hun geslaagde kinderen

Geslaagd of gezakt? Dat was de vraag vandaag voor duizenden Nederlandse middelbare scholieren, met de uitslag van de eindexamens.

Ook kinderen van BN’ers, en zeker ook de ouders zelf, stonden stijf van de zenuwen voor het doorslaggevende telefoontje. Gelukkig kon de vlag veelvuldig worden uitgehangen. Zo ook bij déze bekende gezichten thuis:

Helga van Leur

Wat is onze favoriete weervrouw trots op haar oudste zoon Christiaan.

Thomas Acda

Hoera voor zijn zoon Finn-Paul!

Fajah Lourens

Haar dochter Irem heeft haar havo-diploma in the pocket.

Erland Galjaard

Proost op het vwo-diploma van zijn ‘kleine’ Charlot. Stiefmoeder Wendy van Dijk is vast ook apetrots!

Frits Sissing

Na zijn oudste dochter Lotje, is nu ook Sophie klaar met de middelbare school.

Estelle Cruijff

Ook goed nieuws voor Maxim, de zoon van Estelle en Ruud Gullit!

Paul de Leeuw

’s Middags plaatste de presentator een kiekje waarop hij tussen de zenuwen door een harinkje hapte. Of zijn zoon geslaagd is, heeft Paul nog niet laten weten. Al wordt er in de reacties op de foto’s beweerd van wel.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram