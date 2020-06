Witte BN'ers lenen Instagramaccount voor een dag uit aan zwarte vrouwelijke changemakers

De kans is groot dat je woensdag op jouw Instagram-tijdlijn allerlei gezichten ziet die je nog nooit, of weinig hebt gezien. Bekende witte BN’ers en influencers geven hun account die dag voor #sharethemicnowNL aan zwarte vrouwen om hun verhaal te horen.

Het initiatief #sharethemicnow komt uit Amerika. Daar gaven grote witte sterren hun account al een dagje uit handen om een zwarte vrouw een podium te geven. Op woensdag 17 juni wordt dit online evenement ook in Nederland georganiseerd: “We moeten meer naar elkaar gaan luisteren.”

Initiatiefnemer Irene Avogadri staat haar hele leven al op tegen ongelijkheid. Voor haar eigen kinderen en haar vrienden: “Het heeft me altijd erg bezig gehouden. Ik heb me er altijd wel hard voor gemaakt, maar ik ben net als iedereen geschrokken van de situatie in Amerika. Het verhaal van George Floyd was voor mij de druppel.”

Netwerk inzetten

In eerste instantie deelde ze haar emoties op haar eigen Instagramaccount, maar omdat ze vond dat ze niet zomaar door kon gaan met haar werkprojecten, beloofde ze haar volgers om zich in te gaan zetten. “Toen ik de aankondiging van Share the mic in Amerika zag, dacht ik: dit is het. Ik heb een netwerk van BN’ers en influencers dat ik hier goed voor kan gebruiken.”

36 koppels

Toen ze mensen uit haar netwerk begon te benaderen, is het balletje snel gaan rollen en inmiddels heeft ze al 36 koppels samen weten te stellen. Witte BN’ers zoals Halina Reijn, Victoria Koblenko, Claudia de Breij en Anna Drijver geven hun Insta-accounts woensdag over aan deelneemsters als Giovanca Ostiana, Berget Lewis, Jasmine Sendar, Natacha Harlequin en Sarah Janneh. Libelle’s hoofdredacteur Hilmar geeft haar account voor een dag aan Astrid Rose, hoofd marketing en communicatie van het Conservatorium van Amsterdam.

Verhaal delen

Het doel van deze dag: de volgers van de witte vrouwen kennis laten maken met deze bijzondere zwarte vrouwen die een verhaal te vertellen hebben. “In welke vorm ze dat willen doen, laten we aan de koppels zelf”, vertelt Irene. “De meeste gaan bijvoorbeeld minstens 2 keer die dag live met elkaar in gesprek om haar verhaal te delen. De mooie dingen die ze doet, wat ze heeft meegemaakt of wat voor moeder ze is. Ook mag zij die dag posten wat ze wil op het account van de witte BN’er. Inmiddels weten we dat het niet bij één keer kan blijven, dit krijgt zeker een vervolg.”

Actrice Victoria Koblenko is een van de vrouwen die dit initiatief steunt en liet haar volgers dinsdag al kennismaken met Cynthia Ritsma:

