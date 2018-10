Het populaire tv-programma ‘Waar is De Mol’ komt weer terug op de buis. Na zeven seizoen vol gasten als Guus Meeuwis, Jan Smit, Linda de Mol en Yolanthe Sneijder-Cabau gaat Johnny ook dit najaar weer met bekende Nederlanders op reis.

En de eerste gelukkigen zijn: Ellie Lust, Victor Mids, Ronald Koeman en Humberto Tan, meldt Shownieuws. De andere gasten worden later bekendgemaakt.

Extra gezellig

In Waar is De Mol gaat Johnny de Mol op reis met bekende Nederlanders. Deze reizen staan volop in het teken van prachtige locaties, mooie gesprekken en grappige momenten. Nieuw aan dit seizoen is het feit dat de BN’ers op pad gaan met een dierbare vriend of familielid.

Nog even geduld

Het nieuwe seizoen van Waar is De Mol gaat bijna van start. Vanaf 30 oktober kun je elke dinsdagavond vanaf 20.30 uur genieten van de mooie reizen en gesprekken.

Bron: Shownieuws. Beeld: iStock