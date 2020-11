Déze 5 BN’ers zijn te gast in het nieuwe programma ‘Linda’s wintermaand’

Afgelopen zomer moesten we het populaire zomerprogramma Linda’s zomerweek missen, maar gelukkig komt Linda de Mol met een winterse variant. En er komen weer een hoop leuke BN’ers langs.

Ook in Linda’s wintermaand nemen iedere aflevering twee bekende Nederlanders, die onderling op het eerste oog weinig met elkaar te maken hebben, plaats op de bank bij Linda de Mol om te praten over hun jeugd, werk en het leven. Uiteraard kijken ze ook terug op het jaar 2020: hoe hebben zij dit bijzondere jaar beleefd?

Deze winter zijn onder meer Matthijs van Nieuwkerk, Martien Meiland, André Hazes, Floortje Dessing en Natacha Harlequin van de partij. Welke duo’s er gevormd gaan worden en wat de namen zijn van de drie overige gasten wordt later bekendgemaakt.

“Ik heb altijd gedacht dat een winterse versie van de Zomerweek ontzettend leuk zou zijn om te doen”, vertelt Linda. “Juist aan het eind van het jaar, in de donkere dagen voor kerst, is het fijn om met mensen te praten voor wie het een bepalend jaar is geweest en terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd.”

Haardvuur

In plaats van op de zomerse veranda, zit Linda dit jaar gezellig in een winters chalet met haar gasten bij een haardvuur. “Het is een prettig soort slow tv. Het doet denken aan de goeie gesprekken die kunnen ontstaan aan de keukentafel met vrienden, met een fles wijn.” Dit jaar ontfermt de band Mell & Vintage Future zich over de muziek voor de talkshow. Dat belooft een mooie winter te worden.

Linda’s wintermaand is vanaf 6 december elke zondag om 20.00 uur te zien op SBS6.

Bron: Linda.nl. Beeld: Talpa