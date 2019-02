Deze BN'ers doen mee aan het nieuwe seizoen van 'It takes 2'

Er komt weer een nieuw seizoen van het populaire tv-programma It takes 2. Via Instagram hebben deze bekende Nederlanders laten weten dit seizoen mee te doen.

It takes 2 is een tv-programma waarin bekende Nederlanders zich van een nog onbekende kant laten zien. Sporters, acteurs en presentatoren laten voor het eerst op televisie hun zangstem horen en werken onder begeleiding van professionals aan een spetterende show. Net als vorig seizoen zijn ook dit keer Waylon, Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis de zangprofessionals.

Microfoon

Schrijfster en foodblogger Rens Kroes, realityster Bobbi Eden, acteur Harry Piekema, sportpresentator Jan Joost van Gangelen, actrice Imanuelle Grives, acteur en comedian Pima Muda, presentatrice Lisa Michels, actrice Loes Haverkort en YouTuber Stefan Jurriens van StukTV: allemaal hebben ze via Instagram laten weten mee te doen aan het nieuwe seizoen van deze bijzondere talentenshow. Dit deden ze door middel van een foto van zichzelf met een microfoon en een verwijzing naar een andere BN’er.

Winston

Vorig seizoen werd gepresenteerd door Jamai Loman en Gordon, maar in het nieuwe seizoen neemt Winston Gerschtanowitz het stokje over van Jamai. De jury zal bestaan uit Edsilia Rombley, Ronnie Flex en Gerard Ekdom.

Voorjaar

In het eerste seizoen won Jan Versteegh, daarna Bibi Breijman en afgelopen jaar werd Dionne Slagter bekroond tot winnaar van It takes 2. Het nieuwe seizoen zal ergens in het voorjaar op SBS6 worden uitgezonden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP