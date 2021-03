Social media reageert verslagen op nieuws over Bibian Mentel

Op sociale media wordt er bedroefd gereageerd op het nieuws dat ex-snowboarder Bibian Mentel (48) nieuwe uitzaaiingen heeft in de hersenen en niet meer te behandelen is.

Op 27-jarige leeftijd werd er botkanker geconstateerd bij Bibian Mentel, waarna haar onderbeen geamputeerd werd. In de jaren daarna kwam de kanker vijftien keer terug. In tegenstelling tot de afgelopen 21 jaar is er dit keer geen behandelplan meer mogelijk.

Reacties

De paralympisch snowboardkampioene heeft het advies gekregen om langzaam afscheid te nemen van iedereen die haar lief is. En dat slaat in als een bom. Bekende en onbekende Nederlanders laten van zich horen om haar en haar familie een hart onder de riem te steken. ‘Je bent een voorbeeld, een icoon, een geweldige en prachtige vrouw. Een oneerlijke strijd kan je niet winnen’, zo reageert Nicolette Kluijver.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Barbara Barend (@barbarabarend)

Carpe Diem ♥️♥️ 🙏🙏 Bibian pic.twitter.com/InRpU71XxF — Mark Tuitert (@marktuitert) March 5, 2021

Doorzettingsvermogen, veerkracht, geestkracht, pit, onverzettelijkheid, vastberadenheid, taaiheid, volharding, moed, durf, wilskracht. En ik kan er nog wel tien van dit soort woorden aan toevoegen om haar te typeren: Bibian Mentel. — Wim Daniëls (@wimdaniels) March 5, 2021

En meer liefdevolle reacties

Het bericht doet iets met heel veel mensen. Het aantal hartjes en steunbetuigingen op Twitter, Instagram en Facebook blijft maar binnenstromen. ‘Voorbeeld voor ons allen’, schrijft een zekere Sandra. Een ander: ‘Wat een positiviteit, vechtlust, veerkracht en doorzettingskracht heeft deze vrouw.’

Wonder Woman. Supergirl. Ik heb er nu een ander beeld bij. Dat van #BibianMentel — Wendy Smit (@wendelasmit) March 5, 2021

#bibianmentel Wat een droevig nieuws… Maar wát een bewondering voor de vechtlust en doorzettingsvermogen van deze vrouw en haar gezin.

Hierbij vergeleken is het effect van Corona op ieders leven in 1x in perspectief geplaatst. 9 keer kanker, 5 longoperaties & 74 bestralingen. pic.twitter.com/3pknfArYOZ — Rick Maresch (@rickmaresch) March 5, 2021

#bibianmentel diep diep diep respect. Geweldige sporter, moeder maar vooral een voorbeeld voor ons allen … 😥 — Sandra van Puffelen (@sandravanp) March 5, 2021

Ik ken Bibian niet. Bibian kent mij niet. Maar ik lees wel eens wat over haar en kan zonder twijfel zeggen dat dit een bijzonder, moedig en ongelooflijk sterke tante is! Wat een respect voor deze dame! 💪🏼 #bibianmentel! — De Burgefeester… (@Burgefeester) March 5, 2021

Wat een positiviteit, vechtlust, veerkracht en doorzettingskracht heeft deze vrouw. Helaas… deze (wed)strijd was te groot. @BibianMentel is een voorbeeld voor velen! #bibianmentel #sportvrouw #kwf — JacolienKooman (@JacolienKooman) March 5, 2021

Verfilmd leven

Vorig jaar kwam de documentaire over Bibian uit, genaamd Bibian Mentel: Leef. Ze is daarvoor een jaar lang gevolgd door documentairemaker Jesse Bleekemolen. In de documentaire zien we voor alles voorbij komen: de blijdschap na de finale van Dancing with Stars, maar ook een intens verdrietige kant wanneer ze hoort dat de kanker in haar rug aan het uitzaaien is. “Ik vind letterlijk het leven nog veel te leuk, ik wil nog zo graag meer mooie herinneringen maken”, vertelde ze in oktober bij Jinek aan tafel.

Beeld: Brunopress