BN’ers doen massaal mee aan #TeamFred na ziekenhuisopname

Verschillende BN’ers laten weten dat ze Fred van Leer steunen onder de hashtag #TeamFred. Zondagavond werd bekendgemaakt dat de stylist is opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel verblijft hij op een onbekende locatie.

Zijn management liet maandagmiddag weten dat Fred het ziekenhuis heeft verlaten. Hij is erg moe, maar het gaat goed met hem.”Fred is inmiddels naar een onbekende locatie vertrokken om bij te komen, maar is dankbaar voor iedereen die met hem meeleeft. Hij vindt het hartverwarmend en wil iedereen dan ook enorm bedanken. Alle mooie en bijzondere berichten geven hem steun en kracht”, vertelt zijn management tegen RTL Boulevard.

Nadat bekend werd dat de Fred in het ziekenhuis lag, werd de hashtag #TeamFred al snel trending op social media. Ook verschillende BN’ers laten weten dat ze Fred steunen in deze moeilijke tijd. Zo sprak onder andere Kim-Lian van der Meij zich uit. Op Instagram deelde ze een foto en daarbij schreef ze: “Hoge bomen vangen veel wind en jij bent een heeeeeel hoge boom. Daarom heb je ook zoveel bereikt en vinden zoveel mensen je zo leuk. Ik ga geen woorden vuil maken aan dat negatieve ding en die negatieve mensen. Ik ga uit van positiviteit! En jij ook, dat weet ik. Know this my friend…. also this shall pass! It will pass. En jij staat straks weer rechtop in de wind als die mega sterke en grote prachtige boom.”

Kim-Lian was niet de enige die Fred een hart onder de riem stak. Onder andere Daphne Deckers, Anouk Smulders en Quinty Trustfull lieten online iets van zich horen.

Bron: RTLBoulevard. Beeld: Brunopress.