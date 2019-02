Dit zijn de allerleukste valentijnskiekjes van BN'ers

Het is dit jaar niet te missen dat het Valentijnsdag is. De lieve, romantische en soms zelfs grappige kiekjes in roze en rood vliegen je om de oren.

Zo ook die van BN’ers. Wij verzamelden de leukste posts rondom deze dag van de liefde. Hoe zoet!

Advertentie

Lieke van Lexmond viert de liefde met haar Bas:

Nicolette Kluijver kreeg ‘het mooiste cadeau ooit’:

Dit bericht bekijken op Instagram Ik heb het mooiste cadeau ooit gekregen! Happy Valentine ❤️ Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 13 Feb 2019 om 11:45 (PST)

De vriendin van André Hazes, Monique Westenberg, deelt een vrolijke serie foto’s van zoontje André:

Dat Marco Borsato zijn Leontine nog steeds fantastisch vindt, blijkt wel uit deze lieve Instagram-post:

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Valentine’s Day! Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato) op 14 Feb 2019 om 1:00 (PST)

Chantal Janzen maakt natuurlijk weer een hilarische grap:

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Valentine y’all!❤️ #hijhaatmijnu #lachejohwijsamen Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 14 Feb 2019 om 12:43 (PST)

Jim Bakkum gooit ’t op een throwback met zijn Bettina:

Lucy Woesthoff geeft aan dat Dinand in het buitenland zit, maar dat werd in één klap goedgemaakt met deze lieve kaart van haar zoon:

Kom alvast in romantische sferen en trek vandaag een rode outfit aan:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram