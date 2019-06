Waarom déze vrouwelijke BN'ers ineens dezelfde tatoeage hebben

Misschien is het je op Instagram al opgevallen dat een aantal bekende en minder bekende vrouwen ineens dezelfde tatoeage heeft? Dít is de achterliggende reden.

Onder meer actrice en presentatrice Victoria Koblenko en onderneemster Anna Nooshin zijn sinds kort een spreuk op hun lichaam rijker. Weliswaar geen exemplaar dat er voor altijd op blijft zitten, maar wél eentje met een duidelijke boodschap.

Baas over je lichaam

Met de tekst #MyBodyIsMine maken ze een vuist tegen vrouwengeweld en vieren ze lichamelijke vrijheid en plezier. Vrouwenrechtenorganisatie Mama Cash vraagt wereldwijd alle vrouwen, meisjes, trans- en interseksuelen te laten zien dat zij de baas zijn over hun eigen lichaam. Want dat is immers waar vrijheid begint. Als je je in je eigen lichaam niet vrij voelt, wat kun je dan?

Allerlei vrouwen wereldwijd staan volledig achter die gedachte en delen daarom een foto van henzelf met de tattoo:

De tijdelijke tatoeage is te koop via de website van Mama Cash. Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar activistische organisaties over de hele wereld.

Bron: Instagram & Mama Cash. Beeld: iStock