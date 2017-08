Veel discussie rond BNN-programma: 'Verkracht of Niet'

Oké, we vermoeden een stunt, maar als dit écht een programma wordt, zijn we behoorlijk verbaasd, op zijn zachtst gezegd. BNN zou namelijk met een nieuwe show komen: Verkracht of Niet, die zal worden gepresenteerd door Geraldine Kemper (27) en Tim Hofman (29).

Castingbureau A Million Faces verspreidde gisteren een e-mail met een oproep voor panelleden die zich willen uitlaten over ‘de wederzijdse toestemming voor de seksuele daad’. “Was het een flirt of een verkrachting? Wat is acceptabel en wanneer gaat het over de grens?”, staat er te lezen. Twitteraars kunnen hun ogen niet geloven.

Ik krijg dit mailtje van @amillionfaces. Wtf. Seriously? Doe eens niet… pic.twitter.com/YBl9a9Fscu — Tamara ✨ (@TammRock) August 23, 2017

Maar bij 3FM weten laat presentatrice Geraldine weten dat het zeker niet gaat om een nepprogramma en dat de opnames nog moeten plaatsvinden. Ze is zich bewust van de emoties die Verkracht of Niet losmaken. “Maar dat hoeft niet per se slecht te zijn”, nuanceert ze de kwestie.

Discussie

Ze legt uit wat het idee achter Verkracht Of Niet is: “Het wordt een discussieprogramma waarin we een aantal cases behandelen. Die cases zijn ook echt gebeurd en die hebben we nagemaakt, nagefilmd. We gaan in gesprek met elkaar om te kijken wat wel kan, wat niet kan. Wat gaat te ver? Wat is verkrachting en wat is geen verkrachting? Het onderwerp is helemaal niet zwart-wit en dat willen we aantonen. Het gaat om het bespreekbaar maken van dit onderwerp.”

Er zijn veel manieren om verkrachting bespreekbaar te maken (en het is zeker belangrijk), maar deze….? https://t.co/aALNvFSpbI — Rixt de Jong (@Rixt_de_Jong) August 24, 2017

Rechtszaak

In Verkracht of Niet, waarvan vooralsnog 3 afleveringen op de rol staan, is de rode draad een waargebeurde rechtszaak die wordt nagespeeld door acteurs, meldt het AD. Waarna jongeren in een villa in discussie gaan over de uitspraak van de rechter. Geraldine benadrukt dat BNN een discussie wil opwekken. “En dat dat slachtoffers misschien wel helpt.”

Datum

Het programma moet vanaf 31 oktober om 21.15 uur te zien zijn. Maar dat wordt wellicht wat later nu Tim Hofman met een kaakbreuk thuiszit nadat een vastgoedhandelaar hem onder handen nam in zijn YouTube-programma #BOOS.

Bij Radio 1 wordt verteld dat ‘iedereen’ panellid kan worden. “We willen representatief en een afspiegeling zijn van iedereen die jong is in Nederland. Bij de casting zijn we op zoek naar allerlei types.”

Eerder dit jaar vertelde Geraldine Kemper dat ze bang was ontslagen te worden bij BNN (zie video).

Bronnen: AD, 3FM, NOS. Beeld: Brunopress