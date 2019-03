Transgender Bo Van Spilbeeck laat diepe indruk achter na bezoek aan 'DWDD'

Donderdagavond was de Belgische journalist en auteur Bo Van Spilbeeck te gast in De wereld draait door. Bo ging 58 jaar lang door het leven als Boudewijn, maar is nu op-en-top vrouw. Kijkers vinden haar een prachtige verschijning.

De tv-verslaggever was exact een jaar geleden ook te gast in De wereld draait door. Toen vertelde ze dat ze voortaan als vrouw door het leven wilde gaan. Inmiddels heeft ze verschillende operaties ondergaan en volgt ze logopedielessen om vrouwelijker te klinken. En haar werkzaamheden bij de Belgische omroep VTM? Die heeft ze na de transitie gewoon voortgezet, maar dan als Bo.

Bo van Spilbeeck is vrouw geworden en is nog altijd gehuwd met haar partner: “Het is een zoektocht en we zijn nog niet aan het einde gekomen”. Bekijk het hele gesprek hier: https://t.co/0aTzEuGsEk #DWDD pic.twitter.com/ewOkfiPfFO — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) February 28, 2019

Eindelijk vrouw

Ze is aan tafel aangeschoven om het over haar boek Eindelijk vrouw te hebben. Ze wilde als bekend persoon de kans grijpen om iets te kunnen betekenen voor andere transgenders. In het boek staan onder andere ontroerende brieven van haar vrouw Marianne en haar kinderen. Bo is nog altijd samen met Marianne en spreekt vol lof over haar vrouw.

Mooi avontuur

“Voor haar was het toch een gevoel van verlies. Haar knappe man was weg, al kreeg ze er wel iemand voor terug die gelukkig is”, begint Bo. “Maar ja, ze is wel haar man kwijt. Er is niks mannelijks meer aan mij. Het is een zoektocht, een mooi avontuur waarvan we nog niet bij het eindpunt zijn aangekomen. De wil is er om te slagen. We willen allebei samen oud worden.”

Kijkers van het programma vinden Bo een prachtige vrouw en zijn onder de indruk van haar mooie verhaal.

Ik vind Bo @bovanspilbeeck echt geweldig! wat een heldin! Toch ook een beetje neerlands trots hoor! #DWDD en een hele mooie vrouw om te zien! En wat superlief dat haar vrouw bij d’r is gebleven! — Joe Blaauw (@JBLRacing) February 28, 2019

Zou Bo haar geheimen over make-up aan ons verklappen in #dwdd ? Wat ziet ze er mooi uit — Maaike van der Ster (@steronderwijs) February 28, 2019

Potdikke, wat zat die Bo van Spilbeek daar een partij gelukkig te wezen. Prachtig! #dwdd — ҢƁ (@HaroldinhoXL) February 28, 2019

@bovanspilbeeck bij #DWDD, voor mij alweer ruim 10 jaar geleden hetzelfde pad, ik word hernieuwd blij door jouw verhaal Bo, dankjewel dus. — Esther Dalberger (@estherdalberger) February 28, 2019

Hulde voor de Belgische tv maatschappij dat Bo nu als vrouw gewoon haar werk kan blijven doen. #DWDD — Anoushka boers (@Anous01) February 28, 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP