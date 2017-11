Zó goed staat een bob bij Kate Middleton

De zwangere Kate Middleton heeft prachtig bruin haar dat zeker in Groot-Brittannië al veelbesproken is.

Maar ook hier in Nederland raken we niet uitgepraat over de looks van Kate. Zodra de hertogin haar kapsel net iets anders doet, dan willen we daar graag allemaal iets over lezen. Dat is ook nu het geval.

Voor eventjes

Kate heeft gisteren bewezen dat ook een korte bob haar fantastisch staat. Ze woonde afgelopen weekend de Remembrance Sunday Service in Londen bij. Bij dit evenement worden de vele Britten herdacht die in oorlogen om het leven kwamen. Kate was uiteraard samen met haar man William en prins Harry aanwezig en ze verraste alle kijkers: de hertogin had haar haren helemaal anders dan anders zitten. Maar haar nieuwe, kortere kapsel is maar tijdelijk: ze droeg haar haren op een speciale manier ‘opgestoken in haar hoed’. Zo lijkt het nét een bob.

De outfit

Verder ziet ze er ontzettend chic uit. Kate droeg een zwarte jas (zonder kraag) van het merk Dolce & Gabbana. En zoals met alles wat de hertogin aanraakt: de jas is online binnen mum van tijd al uitverkocht. Ze draagt oorbellen van Oscar de la Renta die 158 euro kosten. Haar hoed heeft ze in 2006 al eens gedragen en is van het merk Philip Treacy.

Hoe vind jij het haar staan?

