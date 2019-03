Bobbi Eden gaat voor opvallend carrièreuitstapje: ze 'wordt' verloskundige

Voormalig pornoactrice, zakenvrouw en moeder Bobbi Eden maakt een bijzonder carrièreuitstapje. Samen met nog 3 andere bekende Nederlanders gaat ze namelijk als verloskundige aan de slag.

Voor het tweede seizoen van de TLC-serie Bevallen met... duikt Bobbi voor 24 uur in de wereld van de verloskundigen.

Ziekenhuis

Ook GTST-actrice Marly van der Velden, oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en vlogger Monica Geuze zullen in de serie te zien zijn. Dit maakt de zender TLC vrijdag bekend. In de serie Bevallen met… volgen 4 bekende Nederlanders het werk van verloskundigen uit een ziekenhuis of verloskundigenpraktijk.

Bijzonder moment

De BN’ers lopen 24 uur mee en mogen van dichtbij het bijzondere moment van een geboorte beleven. Ze registeren wat er precies gebeurt en krijgen directe informatie over alle keuzes die gemaakt moeten worden om een bevalling goed te kunnen begeleiden. Dit kan voor zowel de BN’ers als alle betrokkenen een spannend moment zijn.

In het vorige seizoen waren Victoria Koblenko, Filemon Wesselink, Dirk Zeelenberg en Do te zien. Het tweede seizoen van Bevallen met… is vanaf 28 mei 4 weken lang iedere dinsdag te zien om 20.30 uur bij TLC.

