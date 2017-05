Bobbi Eden reageert op 'uitgelekte sekstape'

Bobbi Eden twitterde maandag dat ze niet ingaat op geruchten over een ‘uitgelekte sekstape’ van haar en haar man Mark. Maar… de zogenaamde sekstape blijkt een stunt van tijdschrift Kek Mama en is te zien in bovenstaande video.

Ik doe geen uitspraken over een gelekte privé seks-tape van ons. Dank u! — Bobbi Eden (@BobbiEden) 29 mei 2017

In de video zien we hoe voormalige pornoactrice Bobbi en man Mark ‘eindelijk weer eens een leuk filmpje willen maken’. Ze worden gestoord door gehuil van baby Brandon en een stuk speelgoed dat in Bobbi’s rug prikt. Hoofdredacteur Sara van Gorp: ‘Je kunt erover jammeren dat je seksleven niet altijd geweldig is als je kinderen hebt, maar je kunt er ook om grinniken. Dat helpt. Daarom hebben we deze video met Bobbi en Mark gemaakt.’

Taboe

Bobbi Eden: ‘Toen Kek Mama vroeg of wij mee wilden doen aan deze video, zeiden we meteen ‘ja’. Het is nog steeds een soort taboe dat de seks na het krijgen van kinderen een tijdje minder is, maar het is heel normaal. Juist omdat mensen over Mark en mij denken dat we de hele tijd liggen te rampetampen, is het een goeie grap. Je moet het met een knipoog zien. Bij ons staat seks sinds de geboorte van Brandon ook niet meer heel hoog op de agenda. En dat komt wel weer goed, no panic on the Titanic.’

Vermoeidheid als libidokiller

Bobbi en Mark zijn zeker niet de enige: 70% van de moeders heeft minder seks dan voordat er kinderen waren. Dat blijkt uit de Kek Mama-enquête. En 44% van hen wil meer seks. Voor vaders ligt dat op 70%. Zorgen en vermoeidheid blijken absolute libidokillers. Bij 74% van de stellen is seks anders sinds er kinderen zijn. En dan ben je een keer aan de gang, begint je kind te huilen of staat er een in de slaapkamer. Handige oplossing: 50% van de moeders uit het Kek Mama-onderzoek plant weleens seks. ‘Wijntje, hapje, leuk setje en genieten maar,’ aldus een van hen.

Slaapkamerstress? Kek Mama helpt

De video is onderdeel van de campagne Slaapkamerstress? Kek Mama helpt. In de nieuwe Kek Mama, die sinds vandaag in de winkel ligt, en op Kekmama.nl vind je de komende 4 weken relativerende en herkenbare artikelen over liefde en lust.

Bron: Kek Mama. Beeld: Kek Mama, ANP