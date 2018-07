De kleine Bobby Boomsma heeft al net zulk prachtig haar als moeder Romy

Was vader Arie Boomsma eerder nog eerlijk over zijn haartransplantatie, bij de dames Boomsma zijn er volle manen in overvloed. Dochter Bobby blijkt op nieuwe foto’s het prachtige haar van haar moeder te hebben geërfd.

Op deze foto loopt Arie met dochter Bobby in de Wibautstraat in Amsterdam. De lange lokken van het meisje vallen ver over haar rug.

💕 Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 7 Jul 2018 om 12:07 (PDT)

Eerder deelde de presentator al prachtige kiekjes van het gezin op vakantie in Italië.

Ook van vrouwlief Romy en zoon Mozes.

♡meisje Een bericht gedeeld door Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) op 5 Jul 2018 om 11:27 (PDT)

Romy kan er ook wat van met die mooie kiekjes, en jawel, óók op haar Instagram in volle glorie: de flinke haardos van Bob Boomsma. Is zij niet pas twee jaar oud? De gemiddelde Andrélon-reclame is er potdikke niks bij.

Zo moeder, zo dochter.

Giiiirl.



