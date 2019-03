Topmodel Camille krijgt bakken commentaar op lichaam na delen bikinifoto

Zelfs als model met een jaloersmakend figuur ontkom je niet aan ‘body shaming’. Dat ondervond topmodel Camille Kostek na het plaatsen van een foto aan den slanke lijve. Nu verbreekt ze de stilte en doet ze haar verhaal.

Het blonde Sports Illustrated-model deelt op Instagram wat de stortvloed aan haat berichten met haar gedaan heeft.

Body shaming op Instagram

De 27-jarige vriendin van American Football-speler Rob Gronkowski postte op Instagram een bikinifoto, waarop ze te zien is in een kleine bikini. Maar de reacties die volgers onder de foto plaatsten waren niet allemaal positief. Het meerendeel van het commentaar was negatief en keihard.

Gemene reacties

“Ik kan bijna niet uitleggen hoeveel gemene reacties ik heb gekregen nadat ik die foto had gepost”, vertelt Kostek op Instagram stories. “Ik heb een paar dagen nagedacht over hoe ik deze situatie zou aanpakken. Aanvankelijk was ik niet van plan om er aandacht aan te besteden, maar ik kies er nu toch voor om wat berichten te delen.”

Vioolheupen

Hierna deelt het topmodel een aantal van de haat reacties. “Ligt het aan mij of zien haar heupen er écht vreemd uit?”, is een bericht van iemand. Een andere internetgebruiker gaat zelfs nog een stapje verder. “Walgelijk. Ze heeft zogenaamde vioolheupen. Door wat te sporten en een goede dokter kan dat verholpen worden.”

‘Ook ik heb moeilijke momenten’

Als reactie hierop laat de blondine weten dat mensen meer rekening met elkaar moeten houden en moeten beseffen dat er achter foto’s ook een écht persoon zit. “Op Instagram toon ik de mooie momenten uit mijn leven. Maar ook ik heb mijn moeilijke momenten. Normaal lees ik de reacties onder mijn foto’s niet, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Daardoor kan ik groeien en een olifantenhuid kweken.”

Inspirerend

Inmiddels is haar verhaal viral gegaan en heeft Camille ontzettend veel steun gekregen van volgers van over de hele wereld. Als reactie hierop zegt ze: “Ik ben ook van plan om bikinifoto’s te blijven delen, want veel mensen laten me ook weten dat ik hen inspireer. Dáárom doe ik het allemaal.”

View this post on Instagram 🐠 A post shared by Camille (@camillekostek) on Mar 1, 2019 at 2:58pm PST

Bron: HLN, Beeld: Instagram.