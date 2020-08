Veelbesproken boek over Harry en Meghan nu eindelijk te koop

Het boek Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ligt vanaf dinsdag eindelijk in de winkels. Het boek werd voor de publicatie al veel besproken omdat het spraakmakende geruchten over de royals bevat.

Het boek werd geschreven door royaltyverslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand. Of Meghan en Harry zelf betrokken zijn geweest bij het maken van dit boek, is onduidelijk. De woordvoerder van het koppel zegt van niet, maar de schrijvers zelf zeggen van wel.

Advertentie

Slecht voor het imago

Of ze er aan mee hebben gewerkt is de vraag, maar royaltydeskundigen zijn het over één ding eens. Dit boek doet niet veel goeds voor het imago van het koppel. Delen van het boek werden voor publicatie uitgelekt en daarin kwamen Harry en Meghan niet altijd even goed uit de verf.

Volgens de krant Daily Express komt het stel in het boek over als zeurende, verwende kinderen. De gelekte stukken leidden dan ook al tot ophef en boze reacties.