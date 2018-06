Duizenden mensen beweren dat dít boek hun huwelijk heeft gered

Elke relatie heeft zo z’n ups en downs. Een ruzie om de was of het wegbrengen van de vuilnis is echt geen reden om je huwelijk slecht te noemen, maar wanneer je er echt samen even niet meer uitkomt kan het fijn zijn om ergens advies vandaan te halen.

Schrijver Gary Chapman schreef jaren geleden het boek ‘De 5 talen van de liefde’ en dat boek duikt ineens weer op. Op de Amerikaanse website Amazon is dit boek een ware bestseller en met 13.000, over het algemeen gezien, positieve reacties lijkt dit boek duizenden huwelijken gered te hebben.

Taal ontdekken

Het boek verscheen al in 1995, maar 25 jaar later helpt het mensen nog steeds. Dat moet toch wel wat zeggen. De boodschap van het boek is vrij simpel: in relaties spreken we allemaal een verschillende ‘taal van de liefde’. Sommige mensen geven veel om daden terwijl andere aanraking of samen tijd doorbrengen belangrijker vinden. Het geheim voor een lang gelukkig huwelijk? De taal van je partner ontdekken en leren om deze zelf ook te spreken. Ken je je eigen taal niet? Ook die kun je in het boek ontdekken.

Reviews

Deze omschrijving blijft misschien een beetje vaag, maar als we de reacties op bol.com bekijken, blijkt dat ook veel mensen in ons land iets aan het boek hebben gehad. Zo schrijft een lezer: “Pak nog vaak dit boek uit de kast om er nog eens in te lezen. Heb er al erg veel aan gehad in mijn relatie.” Ook heeft het boek de relatie van een van de lezers ook echt gered: “Voor mij heeft dit boek misschien wel mijn relatie gered. Ik voelde me ineens zo veel slimmer toen ik het las en dacht ‘Hey! dat is ook zo.. waarom zag ik dat niet eerder…’”

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.