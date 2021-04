Eloise van Oranje (18) heeft een boek geschreven en dat is vanaf nu te bestellen. De gravin van Oranje-Nassau én jonkvrouw van Amsberg is apetrots en vertelt in een video op Instagram over wat we van haar boek kunnen verwachten.

De titel van haar boek is Learning by doing.

De ‘gravinfluencer’ – wiens volledige naam luidt Eloise Sophie Beatrix Laurence van Oranje-Nassau van Amsberg – vertelt: “Ik ben er zo blij mee en ik ben er zo trots op. Ik kan niet geloven dat het er eindelijk is. Ik heb er zo hard aan gewerkt.” Ze laat weten dat als je het boek nu bestelt, het half juni bij je thuis wordt geleverd. Ook krijg je alvast twee recepten van haar hand in je mailbox.

Verhalen, ervaringen en tips

Ook licht ze een tipje van de sluier op over de inhoud: “Het gaat niet alleen over het studentenleven. Het zijn ook niet alleen recepten en dat soort dingen. Het is een mix van allemaal verhalen, ervaringen en tips.” Eloise tekende voor het boek bij CLF Media, de uitgeverij van Elise Gruppen-Schouwerwou en Nina de Bruijn, tevens de oprichters van Chickslovefood. Dat begon als een populair blog met recepten. Inmiddels hebben ze een hele reeks kookboeken uitgegeven.

Lifestylegids

Op de site van Chickslovefood staat Learning by doing als volgt beschreven: “Learning by doing is een complete, persoonlijke lifestylegids van alles waar Eloise tegenaan loopt sinds ze op eigen benen staat. Ze krijgt via social media wekelijks honderden vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen; van kleding tot studie, van uit huis gaan tot make-up en van recepten tot tips voor zelfvertrouwen. Alle antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in dit persoonlijke boek, vol met leuke anekdotes, foto’s van vroeger en favoriete recepten.”

Innerlijk en uiterlijk

In het boek laat de gravin weten waar haar liefde voor vintage kleding vandaan komt en wat haar favoriete beautyproducten zijn, maar ook hoe ze zorgt dat ze zich thuisvoelt na een verhuizing. Hierover vertelt ze: “Uiterlijk en spullen zijn niet alles, ik vind innerlijk zeker zo belangrijk. Daarom vertel ik óók over hoe ik zorg dat ik lekker in mijn vel zit, hoe ik aan self care doe en hoe ik bijvoorbeeld omga met negatieve reacties.”

