Özcan Akyol reageert in 'DWDD' op rel rondom zijn boekenweekessay

‘Boekhandelaren probeerden het boekenweekessay Özcan Akyol te verbieden’, kopt het AD maandagavond. In De wereld draait door legt de schrijver uit hoe de vork in de steel zit.

Op zaterdag 7 maart 2020 gaat de 85ste Boekenweek van start. Het thema van dit jaar? Rebellen en dwarsdenkers. Het boekenweekgeschenk (dat je in de boekhandel cadeau krijgt bij een besteding vanaf € 15) is dit keer geschreven door Annejet van der Zijl. Naast het boekenweekgeschenk verschijnt er tijdens deze week waarin lezen centraal staat ook een essay van Özcan Akyol. En dáár is nu wat commotie rondom ontstaan.

Boekenbranche

In zijn essay Generaal zonder leger levert de schrijver namelijk kritiek op de boekenbranche. Hij vindt dat de branche de reden is dat literatuur er met de jaren steeds minder toe doet. Akyol heeft het in zijn essay ter illustratie over een boekhandelaar in Veenendaal. Die bewuste man sprak vrij denigrerend over een bepaalde auteur. “Die boeken verkoop ik liever niet. Ik geef de mensen liever een mooi boek mee”, had de man tegen Akyol gezegd. En dát zinde de schrijver niet. “De boekhandelaar is er toch niet om mensen met een soort monopoliepositie op bepaalde boeken te wijzen?”, uit hij zijn ongenoegen aan tafel.

Samen met andere boekhandelaren probeerde de boekhandelaar het essay te verbieden. Dat gaat niet gebeuren, want het essay valt onder vrijheid van meningsuiting.

Maandagavond was Akyol in DWDD te gast om het over zijn essay en alle commotie eromheen te praten. “Kennelijk zijn mensen het niet eens met de inhoud van het essay en willen ze het verbieden. En juist dat is zo illustratief voor wat ik probeer te zeggen, namelijk dat de boekenwereld conservatief is en niet tegen kritiek kan”, vertelt hij aan Matthijs van Nieuwkerk.

Meer in Libelle 11

In Libelle 11, die je vanaf donderdag in de winkels vindt, lees je een uitgebreid interview met Özcan Akyol en Annejet van der Zijl. Akyol ligt wel vaker onder vuur vanwege zijn pittige uitspraken. Zo bekende hij eerder in DWDD dat hij schrijvers haat. “Het zijn allemaal ijdeltuiten en ze gunnen elkaar niks. Ze kijken neer op een debutant”, zei hij toen.

“Die bal heb ik meteen gekaatst en toen kwam hij ook weer terug”, vertelt hij in Libelle 11. “En vanaf dat moment heeft die wereld waarin ik was beland me altijd beziggehouden. Wat is dit eigenlijk voor wereld? Hoe zijn de verhoudingen? Wie hebben het voor het zeggen in de boekenbranche? En hoezo hebben zij het voor het zeggen? Ik vind het mijn taak om het op te nemen voor de lezers van boeken die betiteld worden als invalide, omdat de schrijver geen echte schrijver zou zijn, zoals Suzanne Vermeer, Esther Verhoef of Saskia Noort. En daarom ook niet in aanmerking komen voor literaire prijzen.”

Het fragment met Akyol in DWDD:

.@OzcanAkyol schreef dit jaar het Boekenweekessay. In ‘Generaal zonder leger’ trekt hij hard van leer tegen de boekenbranche én collega-schrijvers. “Vroeger had je een oorlogstrauma, nu heb je een glutenintolerantie.” #DWDD https://t.co/ABawEwiRtN pic.twitter.com/Gvg81RlIyK — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) March 2, 2020

Op Twitter nemen veel kijkers het op voor Özcan Akyol en zijn uitspraken:

‘Vroeger had je een oorlogstrauma en tegenwoordig een gluten intelorantie.’ Haha! Özcan Akyol heeft zo gelijk over de boekenwereld. #dwdd — Leslie-Ann (@_LesliefAnn_) March 2, 2020

“De grootste vijand van de literaire wereld is de literaire wereld zelf.” @OzcanAkyol. En: “Schrijvers recenseren schrijvers, het is volledig gecorrumpeerd.” Hé hé, eindelijk weer een prikkelend essay bij de Boekenweek. Zin om het te lezen. Let the games begin. #dwdd — Tim Wagemakers (@TimSW) March 2, 2020

Applaus voor @OzcanAkyol en z’n keiharde kritiek op de ‘boekenwereld’.

Liefde voor het lezen. 📚 🖤

Van wat voor boek dan ook! #dwdd — Kelly (@KelRebel) March 2, 2020

Wat is @OzcanAkyol toch heerlijk om naar te luisteren. Erg slim, oprecht en recht door zee. Vlijmscherpe analyse die op veel teentjes trapt. Mooi man.#dwdd — Paul (@bountybasher99) March 2, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter & Libelle 11. Beeld: Brunopress