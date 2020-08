Boer Ayoub (22) steelt harten ‘Op1’-kijkers: “Als ik solliciteerde, haakten ze bij mijn voornaam al af”

Dinsdagavond schoof Ayoub Louihrani aan bij Op1. De 22-jarige Amsterdammer wilde zijn leven lang al boer worden, maar werd pas na zijn dertiende sollicitatie uitgenodigd. Met zijn volharding, humor en accent steelt hij de harten van kijkers.

Ayoub Louihrani werd een internetfenomeen nadat hij in een reportage van NH nieuws verscheen. “Vanaf mijn veertiende wil ik al boer worden”, vertelt hij. Maar het wilde hem maar niet lukken. Vooroordelen over zijn afkomst zaten hem in de weg. Toch bleef Ayoub solliciteren en wist uiteindelijk zijn droom te laten uitkomen.

Droom

Bij Op1 vertelt Ayoub over zijn droom en de weg ernaartoe. Hij wilde graag boer worden vanwege zijn liefde voor dieren en de vrijheid die het vak brengt. Maar het was niet makkelijk. “Je kent het spreekwoord: wat de boer niet kent, dat vreet hij niet”, zegt Ayoub in de uitzending. Daarmee doelt hij op de moeilijkheden tijdens het solliciteren. Boeren stonden niet open voor een boer van Marokkaanse afkomst. Als hij belde voor een baan of stage, hingen ze op als Ayoub zijn naam uitsprak.