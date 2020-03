'BZV'-boer Bastiaan kapt relatie met Milou af: "Geen zin in langeafstandsrelatie"

Milou is een van de 3 dames die boer Bastiaan in Boer zoekt vrouw heeft uitgekozen om bij hem te logeren. Tot nu toe lijkt het dikke mik tussen de 2, maar daar lijkt snel een einde aan te komen.

In een voorstukje voor de komende aflevering is te zien dat Bastiaan en Milou samen in de keuken staan. Milou vertelt hem dat als zij een relatie zouden krijgen, ze toch terug zou willen naar Duitsland, waar de blondine woont.

Advertentie

Langeafstandsrelatie

Een tikkeltje onzeker vraagt ze aan haar boer: “Dat zou betekenen dat het long distance ofzo zou zijn. Zou dat voor jou een probleem zijn?” De andere dames die bij Bastiaan logeren, Elise en Madeleen, staan hierbij. Boer Bastiaan antwoordt duidelijk: “Ik heb geen zin in langeafstandsrelaties, dus dan hebben we het nu gehad. Ik wil er vol voor gaan, niet half. Ik heb geregeld in die situatie gezeten en daar heb ik gewoon geen zin meer in.” Ai!