Boer Bastiaan deelt verjaardagskiek met verrassende nieuwe look

Boer Bastiaan, bekend van Boer zoekt vrouw, blaast vandaag 37 kaarsjes uit. Dat doet hij natuurlijk met zijn grote liefde Milou, maar ook met een hele nieuwe look.

En die nieuwe look is op z’n zachtst gezegd harig te noemen.

Op zijn Instagram-account plaatst Bastiaan ter ere van zijn 37e verjaardag een lieve foto. Daarop zien we hem met een bord vol soesjes en zijn vriendin Milou, die hem innig omhelst. “Weer een jaartje ouder! Thanks voor de lekkere soesjes Milou! De lekkerste soesjes die ik ooit heb gehad”, schrijft hij bij de foto.

Milou

Het is natuurlijk fijn om boer Bastiaan en Milou nog steeds zo gelukkig samen te zien. Bastiaan’s Boer zoekt vrouw avontuur is inmiddels al weer even achter de rug, en waar andere stellen uit zijn seizoen hun relatie alsnog verbraken, lijken hij en Milou toch echt voor elkaar te zijn gemaakt.

Boer met baard

Naast dit liefdesgeluk is er nog iets anders dat opvalt aan dit verjaardagskiekje. Namelijk de nieuwe look van Bastiaan. ‘Nieuw jaar, nieuw haar’ moet hij gedacht hebben, want de boer gaat ineens met een flinke baard door het leven. Of het wat is, dat moet je zelf maar even beoordelen:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: KRO-NCRV, Linelle Deunk