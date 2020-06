Boer Geert en boer Geert Jan pronken allebei met 'nieuwe liefdes'

Hoewel ze in het programma Boer zoekt vrouw beiden niet de ware liefde vonden, hebben boer Geert en Geert Jan zeker wel wat overgehouden aan de datingshow. Er lijkt sprake te zijn van een echte ‘bromance’ én misschien zelfs wel nieuwe verkering.

Niet met elkaar, maar met twee tot dusver mysterieuze vrouwen die stralen op Geert Jans Instagrampagina.

Relatie gestrand

Boer Geert poseert met een duim omhoog en een vrouw onder de arm. Opmerkelijk, want zijn relatie met Ingrid is pas kortgeleden gestrand. Vóór Ingrid was er ook al een andere vrouw in Geerts leven met wie de verkering geen lang leven beschoren was. Ook Geert Jan heeft het leuk met een blonde, noch onbekende vrouw.

Vandaag de twee G.s op pad met de wauwie.s

De ‘wauwies’

Volgens van de boeren tasten in het duister. “Wat gebeurt hier allemaal”, schrijft een van hen. Geert Jan laat er niet meer over los dan: “Vandaag de twee G.s op pad met de wauwies”. Het wordt nog spannender want in een volgende post poseert het viertal in een duistere limousine. Het lijkt een zwoele jaren 90 R&B-clip, maar is niet meer dan de terugweg van een volgens Geert Jan ‘hete dag’.

Of dit een dubbeldate was, de mannen aan het koppelen zijn geslagen en of de baard van G.J blijft: de boeren houden het mysterie nog even vol. Wat zou ons Yvon hier toch van vinden?

Beeld: KRO-NCRV, Instagram.