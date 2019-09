Boer Geert uit 'Boer zoekt Vrouw' vertelt waarom hij stopt met zijn boerderij

Boer Geert uit Boer zoekt Vrouw: wie kent hem niet? Met zijn knuffelige karakter is hij een van de meest spraakmakende boeren die ooit aan het populaire programma hebben meegedaan. Maar de gezellige Geert heeft spijtig nieuws: hij stopt met zijn boerderij.

Yvon Jaspers ging voor het programma Onze boerderij bij de boer langs om te kijken hoe de hooivork nu in de steel zit. Daar laat hij weten afscheid te nemen van het boerenleven. De reden? Hij gaat met pensioen! Geert is nu 70 jaar en dat vindt hij een goede leeftijd om te stoppen. Dat niet alleen, ook voor zijn gezondheid lijkt het hem een betere keuze: “Het lichaam zegt: stoppen. Ik ben nog kerngezond, dus laat me de laatste tien jaar blij en gelukkig en gezond leven.”

Boer Geert draagt zijn bedrijf over aan een jongere medewerker. Dat zal geen makkelijke beslissing zijn, want Geert heeft een hoop op de boerderij meegemaakt. Het hoogtepunt is natuurlijk zijn deelname aan Boer zoekt vrouw, waaraan hij twee kortstondige relaties overhield en waardoor hij vooral een heleboel publiciteit kreeg.

