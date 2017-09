Boer Geert neemt een bijzondere stap in zijn relatie

Geertje, de grote liefde van boer Geert, komt over een weekje op bezoek in Nederland vanuit Curaçao. Nu komt Geert met groot nieuws.

Maar allereerst, wil de boer ons even geruststellen.

Orkaan Irma

“Gelukkig is het daar windstil gebleven”, vertelt fruit- en groenteboer Geert Krops aan het AD, in verband met orkaan Irma. Geertje vertoeft op een ander eiland in het Caribische gebied, en niet op het voor een deel verwoeste Sint-Maarten. “De eilanden liggen op een paar uur vliegen van elkaar.”

Lange afstandsrelatie

Sinds maart dit jaar hebben Geert en Geertje een lange afstandsrelatie: toen verhuisde zij namelijk naar Curaçao. En dat vindt de boer best pittig. Hij was zelfs een beetje bang dat Geertje nooit meer voor hem naar Nederland zou komen, en stelde haar daarom een ultimatum: je komt terug, of het is klaar.

Geert over de grens

Daarom kijkt hij nu ontzettend uit naar haar komst over een weekje. Ze blijft 2 weken. Hij heeft zelfs plannen om in november háár op te komen zoeken op Curacao. “En dan wat langer”, zo vertelt hij aan het AD.

Boer Theo

Maar wat betekent dit voor Geerts bedrijf? De aardbeien? De kool en bonen?! Boer Theo, ook uit Boer zoekt Vrouw, neemt het stokje tijdelijk van hem over. Maar Geert lijkt ook wel klaar te zijn voor zijn pensioen. “Ik ben 68 en wil wel een keer stoppen. Als er een koper komt, hou ik me aanbevolen.”

Bron: AD. Beeld: Brunopress