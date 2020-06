Boer Geert haalt hard uit na kritiek op breuk: "Stelletje zeikerds!"

Hoewel het seizoen van Boer zoekt vrouw alweer voorbij is en nu alleen de specials nog op televisie te zien zijn, houdt boer Geert de gemoederen nog steeds bezig. Zijn turbulente liefdesleven ligt onder de loep en hij krijgt flink wat kritiek voor zijn kiezen.

En dat de boer daar niet van gediend is, laat hij nu weten door hard uit te halen.

Ingrid

In Boer zoekt vrouw konden we zien hoe het niet werkte tussen Geert en Angela. Kort na de uitzendingen liet de boer weten alsnog liefdesgeluk gevonden te hebben. Hij was namelijk smoorverliefd geworden op Ingrid. Niet veel later liet Ingrid weten aan de kant te zijn gezet door de boer. “Na de bekendmaking en veel shit over ons heen te hebben gekregen zegt hij nu: ik wil even niets nu. Helaas is het bij een kusje gebleven. Einde verhaal”, schrijft Ingrid op haar Instagrampagina.

Kritiek

Geert lijkt de ene na de andere vrouw te veroveren en aan de kant te zetten. Na deze laatste actie kreeg hij dan ook bakken kritiek over zich heen. Ingrid besloot weer een foto op Instagram te plaatsen. Dit keer bedankt ze haar volgers voor alle steun die ze heeft gekregen na de breuk. Weer ontvangt Geert een hoop commentaar.

Hersenloze opmerkingen

Het is boer Geert Jan die het voor hem opneemt. “Ik vind het jammer dat mijn vriend zo wordt afgezeken. Zegt veel over de mensen en niet over hem”, schrijft hij als reactie onder de foto. Wanneer Geert dit leest, besluit hij eens te vertellen wat hij ervan vindt: “Dankjewel Geert Jan. Als mensen het hoe en waarom zouden weten, dan zouden ze die hersenloze opmerkingen wel laten. Deze mensen kennen me niet en de inhoud nog minder. Laat ze het bij hun eigen leven houden, hebben ze daar niet genoeg werk aan? Ik lees hier de reacties van de experts… top mensen! Stelletje zeikerds!”

