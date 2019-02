Boer Geert is weer vrijgezel: 'Alle vrouwen hebben wel wat'

Het zit boer Geert niet echt mee in de liefde. De groente- en fruitkweker laat aan het AD weten dat zijn meest recente relatie met de Groningse Ria nu ook op de klippen is gelopen.

Volgens Geert mankeert elke vrouw wel wat. “De een heeft dit, de ander dat. Het gaat gewoon niet vanzelf.”

Advertentie

Knuffelen

Geert is misschien wel één van de meest bekende deelnemers aan het programma Boer Zoekt Vrouw. Tijdens de opnames knuffelde hij al wat af met Ada, Mary en Hetty, maar uiteindelijk was het Hetty die hem voor zich won. De relatie hield echter niet lang stand.

Latrelatie

Niet veel later kreeg Geert een relatie met Geertje, die op Curaçao woont. Deze relatie liep vorig jaar op de klippen. “We hebben geen contact meer. Ze was pissig dat het uit was gegaan, maar ik wilde gewoon iemand dichtbij me hebben. En Hetty belt ook nooit meer,” aldus Geert.

Contact met vrouwen

Nu zijn meest recente relatie met Ria ook aan een einde is gekomen, is de jacht op de vrouwen weer geopend. Geert laat weten dat hij al ‘een vriendinnetje op het oog’ heeft, maar dat is nog niets serieus: “Ik praat toch altijd met vrouwen.”

Nieuwe deelname

Geert, die in april 70 jaar wordt, wil het allemaal wat rustiger aan doen in zijn bedrijf. Wel staat hij open voor een Boer Zoekt Vrouw 2.0. “Ik heb er zoveel van opgestoken. Als ze me benaderen doe ik mee! Is er een leuke vrouw voor Geert? Bellen!”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP