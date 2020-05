Boer Geert Jan krijgt genoeg aandacht, maar daten? "Nog niet"

Wat was het een bewogen periode tijdens de opnames van Boer zoekt vrouw voor de 61-jarige paardenfokker uit Noord-Holland, Geert Jan. En die onrust lijkt voorlopig nog niet voorbij te zijn.

Hij wordt overstelpt met berichten op social media, post en pottenkijkers op zijn boerderij.

Geert Jan weet zich vaak vooral geen raad met alle brieven die iedere dag in z’n brievenbus zitten. “Dat vind ik soms weleens moeilijk. Soms willen dames ook geen nee horen of ze sturen een brief voor iemand anders”, vertelt hij aan de KRO-NCRV. Toch vindt hij het wel heel erg mooi dat iedereen zoveel moeite doet om hem te schrijven.

Pottenkijkers

Maar de bemoeienis blijft niet enkel op papier of op het scherm. “Het is wel apart dat er opeens mensen voor je poort gaan staan om te kijken of ze je kunnen zien. En dan ga ik naar buiten en zeg ik: ‘Hé! Goedemiddag.’ En dan stappen ze weer snel op de fiets en gaan ze verder. Vooral als ze schrikken van je, dat vind ik wel leuk.”

“Of ze staan voor het hek met de auto en dan gaan ze naar voren en naar achteren. Dan doe ik de shutters open en doe ik mijn duim omhoog. En dan rijden ze gauw weg. Ik vind het niet erg hoor, ik sta ze graag te woord. Dan zie je ze denken: hij is het écht! Ja, ik ben het echt. Ook bij het boodschappen doen stonden er twee vrouwen echt zo te kijken van is hij het nou wel of niet? Toen zei ik: ‘Ja hoor, ik ben het!'”

Grasmaaier

Toch heeft alle aandacht ook voordelen. “Ook via Instagram krijg ik veel berichtjes binnen. Zo heb ik net een post gedaan over mijn nieuwe maaier. En dan vraag ik: Wie wil bij mij komen maaien? Dan krijg ik daar ongelooflijk veel reacties op. Iedereen wil ineens maaien. Dat vind ik wel leuk hoor! Daar hou ik wel van.”

Nog even niet daten

Geert Jan vertelt dat het goed met hem gaat. Maar daten? “Nee, nog niet. Als je het me bij wijze van spreken over een paar weken zou vragen zou er misschien iets veranderd kunnen zijn, maar nu niet. Maar als er nieuws komt dan horen jullie het!”

