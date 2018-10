Boer Geert vertelt: zó gaat het nu in de liefde

Hij was misschien wel de meest spraakmakende deelnemer van ‘Boer Zoekt Vrouw’ ooit: fruitteler Geert. De liefde met Hetty en Geertje hield geen stand, maar gelukkig heeft de boer een nieuwe dame leren kennen.

Nadat de relatie met de Brabantse Hetty op de klippen liep, pakt de Groninger zijn liefdesbrieven er nog eens bij. Hij nam contact op met Geertje, die in 2014 wél bij Geerts dagdates was, maar de logeerweek niet haalde.

Geen antwoord

Maar Geertje woont op Curaçao, dus dat werd latten. De fruitteler vond het prachtig en stapte zelfs in het vliegtuig om haar te bezoeken, maar uiteindelijk hield ook deze relatie geen stand. Geert wilde weten wanneer zijn vriendin weer naar Nederland zou komen, maar daar had ze vooralsnog geen antwoord op. “Tien jaar, twee jaar, drie jaar of één jaar? Wist ze niet”, aldus Geert.

Ria

Daarnaast was Geertje volgens de boer niet gecharmeerd van zijn boerderij en het nabijgelegen dorpje Mussel. Nu heeft de boer het dichter bij huis gezocht. Ria komt uit een dorp verderop en komt vrijwel dagelijks bij Geert op de koffie. Ook de weekenden brengen ze samen door, meldt Shownieuws. Kortom: het gaat goed met de boer. Of het liefde op het eerste gezicht was? “Mijn oog viel er gelijk op”, aldus de Groninger.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Boer Zoekt Vrouw, Shownieuws. Beeld: KRO-NCRV