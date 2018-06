Boer Geert neemt déze belangrijke beslissing in zijn relatie

Oh, nee: de relatie tussen Boer Geert en zijn Geertje is voorbij.

Geert is verliefd geworden op Ria (57) uit Groningen. Dit vertelt Geert aan RTL Boulevard. Geert is gevallen voor “de lach en ogen van de spontane blondine”.

Te ver weg

De 68-jarige Groningse boer werd tijdens het programma “Boer Zoekt Vrouw” verliefd op Hetty. Tussen Geert en Hetty werkte het uiteindelijk toch niet, de relatie strandde. Hoewel Geert het geluk weer vond bij zijn Geertje, werkte de relatie toch niet omdat ze “elkaar te weinig zagen”. Geertje woont op Curaçao.

Geertje was het toch niet

Hoewel Geert aangeeft dat hij Geertje “een leuke vrouw” vindt, werkte hun LAT-relatie niet door de afstand. Het mocht niet baten, want zelfs een huwelijksaanzoek en het verzoek bij haar te komen wonen, veranderden hier niets aan. Geert zag dit niet zitten.



Op jacht

Sinds Boer Zoekt Vrouw is het voor Geert een stuk makkelijker om aandacht van de vrouwen te krijgen. “Tien keer makkelijker” zelfs, aldus Geert. Toen hij een aantal weken geleden naar een BBQ voor singles ging, ontmoette hij Ria. Tussen Geert en Ria was het meteen aan.

Bron: RTLboulevard. Beeld: ANPfoto