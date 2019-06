Een verdrietige dag voor Boer Zoekt Vrouw-koppel boer Gijsbert en Femke. Het stel is al sinds januari niet meer samen. Dit meldt de KRO-NCRV.

Boer Gijsbert en Femke werden stapelverliefd tijdens hun deelname aan het welbekende liefdesprogramma van Yvon Jaspers. De twee deden mee aan het seizoen van 2010/2011.

Einde relatie boer Gijsbert en Femke

Op de website van Boer Zoekt Vrouw staat geschreven dat het destijds gelukkige koppel een punt achter hun relatie heeft gezet. Boer Gijsbert en zijn Femke zouden nog geprobeerd hebben hun relatie te redden, maar deze pogingen mochten niet baten.

Scheiding

Sinds januari is de scheiding rond. “Een scheiding is iets wat überhaupt diep ingrijpt op je persoonlijke leven, daarom hebben we het eerst voor ons gehouden,” vertellen ze. “Nu het rond gaat zingen en mensen via via dingen te horen krijgen, doen we dit toch liever op deze manier.”

Privacy

Sinds begin dit jaar woont Femke niet meer bij haar inmiddels ex-man, maar in een eigen woning. “We hopen dat iedereen verder onze privacy wil respecteren, zodat we in alle rust deze nieuwe situatie verder kunnen opbouwen met onze kinderen,” besluiten ze hun blog op de website van KRO-NCRV.

Bron: Shownieuws. Beeld: KRO NCRV