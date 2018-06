Twee jaar geleden ging boer Henk op zijn knie voor Fiona, de liefde van zijn leven. En vorige week zaterdag was het dan zover: ze gaven elkaar het ja-woord.

Boer Henk leerde Fiona kennen dankzij ‘Boer Zoekt Vrouw’ in 2012 als één van de maar liefst 1.100 brievenschrijfsters. Ondertussen heeft het stel ook twee kinderen, Owen (2) en Jolene (1).

Zoontje in hetzelfde pak

Voor de kleine Owen was een speciale rol weggelegd op de bruiloft: het jongetje mocht namelijk de ringen geven aan zijn papa en mama. Leuk detail is dat Owen precies hetzelfde pak aanhad als zijn vader. Boer Henk: “Ik had een keer gezien dat een vader en zoon hetzelfde pak droegen op een bruiloft. Dat vond ik zo mooi.” Genoeg reden voor de boer om de trouwwinkel te bellen om te vragen of dit ook voor zijn eigen bruiloft geregeld kon worden: “Dat is gelukt. De kleren maken toch de man.” Daarna grapt hij: “En hij lijkt al zoveel op mij.”

Dochtertje Jolene leek op haar beurt ook op haar mama, dankzij de moeder van Henk: die had een jurkje voor de dreumes genaaid van dezelfde stof als de bruidsjapon van Fiona, die er op haar beurt ook prachtig uitzag.

Bekende gasten

Jan ging op één knie tijdens een romantische reis in Canada, waar het stel ook boer Jan bezocht, die in 2013 meedeed aan hetzelfde programma. Jan was aanwezig op de bruiloft, net als boer Hans (die in hetzelfde seizoen meedeed als boer Henk) en BZV-presentatrice Yvon Jaspers.

Al met al was het de dag van hun leven. “Als ik de foto’s zie, dan herhaalt de dag zich weer met prachtige herinneringen. We hoopten met deze datum op lekker weer en dat hadden we”, vertelt Henk blij. Het kersverse echtpaar gaat ook nog op huwelijksreis, maar die moet nog geboekt worden, meent Henk: “We wilden ons eerst focussen op de bruiloft.”

Veel geluk samen!

Bron en beeld: KRO, ANP.